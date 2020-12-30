مؤمن سليمان: يجب بيع مصطفى محمد لسببين

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 11:23

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان - الشعلة السعودي

طالب مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك إدارة النادي بالموافقة على بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

صرح سليمان عبر إذاعة أون سبورت اليوم الأربعاء "اللاعب الذي يصله عرض بقيمة 4 ملايين يورو، لابد أن يرحل لسببين".

وأوضح "أولهما أن مصطفى محمد لن يقدم مستوى أفضل مع الزمالك، كما أنه لابد أن يخوض تجربة الاحتراف الأوروبي مبكرا لأنه كلما تأخر، باتت مهمته أصعب".

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وتابع "كما أن المبلغ مكسب مهم للزمالك، ويحتاجه النادي بشدة في هذا التوقيت".

وعن مطالبة فرجاني ساسي بمليوني يورو في الموسم، أجاب مؤمن سليمان "فنيا لا غبار على فرجاني ساسي، فهو من الركائز الأساسية، ولكن لا أعتقد أن هناك لاعب في الدوري المصري يستحق أن يتقاضى هذا المبلغ الضخم".

وعن تعيينه مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2006، قال سليمان "كواليس القرار جاء خلال مكالمة مدتها 10 دقائق مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، يسعدني تمثيل بلدي كمدرب وخطوة جيدة في مشواري".

وأتم تصريحاته "لم يحدث أن فرض علي باقي أعضاء الجهاز بل تدخلت في الجهاز المعاون واخترته بنفسي، ونشترك أننا مثلنا سويا منتخبات الناشئين".

الزمالك مصطفى محمد مؤمن سليمان
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