أحمد مجاهد: لسنا في محاولة اصطياد أخطاء للجنة الخماسية هم أخوة وأصدقاء
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 11:15
كتب : FilGoal
أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأمور ليست كما يحاول البعض أن يظهرها.
وكتب مجاهد عبر حسابه الشخصي "أعضاء اللجنة الخماسية السابقة في الاتحاد أخوة أعزاء وأصدقاء".
وتابع "أي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة ما هو إلا واجب علينا والمسألة لم ولن تكون كما يحاول البعض أن يظهرها".
وشدد مجاهد "وعلى العكس فإن أي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه وليس محاولة اصطياد أخطاء".
وأتم توضيحه "مرة أخيرة فإنهم جميعا عملوا قدر ما استطاعوا وفق رؤيتهم ولهم الشكر على ذلك".
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