مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لن نلغي تقنية الفيديو.. ولا تفكير في تحميل الأندية جزء من تكاليفها

نفى مصدر مسؤول في اتحاد الكرة الاتجاه للإلغاء تقنية الفيديو أو تحميل الأندية جزءا من تكاليفها لـ FilGoal.com.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لـ FilGoal.com: "البعض يطلق كلاما على اللجنة الثلاثية لم يصدر عنها والبعض الآخر يختلق تصريحات لم يُدل بها".

وأضاف "هناك أزمة قانونية في تقنية حكم الفيديو، إذا لم يوقع عقدا بين اللجنة الخماسية والشركة الإسبانية ونسعى لحل هذه الأزمة لأن الشركة تطالب بمستحقات مالية لا يمكن سدادها إلا بعد التوصل لحل الأزمة القانونية".

وشدد المصدر: "لا تفكير في تحميل الأندية أي جزء من تكاليف تقنية حكم الفيديو ولم نتطرق لهذا الأمر، المشكلة ليست في الأمور المادية".

ويشهد اليوم الأربعاء اجتماع بين اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز لمناقشة دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين.

هذا بالإضافة لدراسة إجراءات القيد في شهر يناير المقبل وآخر المستجدات الخاصة بتقنية الحكم الفيديو المساعد والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وعلم FilGoal.com، أن اللجنة ستوضح للأندية عدم وجود عقد بين اتحاد الكرة، والشركة الإسبانية المنفذة للتقنية، بل خطاب إسناد.

وستعرض اللجنة الثلاثية على الأندية تقاسم تكاليف التقنية، التي وصلت إلى 4.5 مليون دولار، على 3 سنوات، في وقت كانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قد تعهدت بها قبل أن ينتهي تكليفها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطلع الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تطالب اللجنة الأندية بدفع 50% من تكاليف التقنية، متضامنة.

وتُطبق تقنية الفيديو في مصر منذ بداية الدور الثاني للموسم الماضي.