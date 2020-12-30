مواعيد مباريات الأربعاء 30 ديسمبر 2020.. ليفربول ودربي لندني وصراع مدريدي والمصري أمام المحلة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 10:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

مواجهات ساخنة في الدوري المصري والإنجليزي والإسباني في اليوم قبل الأخير من عام 2020.

وتبدأ مباريات اليوم من الجولة الخامسة بلقاء يجمع الجونة مع مصر للمقاصة في الثانية والنصف ظهرا على ملعب خالد بشارة وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وفي تمام الخامسة يستضيف المقاولون العرب ضيفه البنك الأهلي وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

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وتختتم مباريات اليوم من الدوري المصري بمواجهة تجمع المصري البورسعيدي وغزل المحلة في السابعة والنصف وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي توتنام مع فولام في دربي لندن يذاع على قناتي بي إن سبورتس 1 و2 في الثامنة مساءً.

فيما يواصل ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي عندما يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في الساعة العاشرة مساءً وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 و2.

وفي الدوري الإسباني أتليتكو مدريد سيستضيف خيتافي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الثامنة والربع وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

ويختتم ريال مدريد الجولة بمواجهة إلتشي على ملعب مانويل فاليرو وتذاع على القناة ذاتها في العاشرة والنصف.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات الأربعاء من هنا.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني في الدوري مواعيد المباريات
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