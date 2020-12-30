حوار – أروابارينا: رمضان يفاجئني كل يوم رغم الضغوطات.. وهكذا سيحقق بيراميدز الجماهيرية

أشاد رودولفو أروابارينا، المدير الفني لـ بيراميدز، بجناحه رمضان صبحي، واصفا إياه بأنه "محترف للغاية".

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال الأرجنتيني أروابارينا عبر أون تايم سبورتس: "أعرف رمضان صبحي من قبل قدومي لـ بيراميدز. يفاجئني كل يوم لأنه محترف جدا ومجتهد للغاية. رمضان لاعب مختلف ويثبت كل يوم أنه رجل ملتزم، وأتمنى أن أخرج منه أفضل شيء كلاعب. سعيد جدا برمضان. يمر ببعض الضغوطات بعد أن ترك الأهلي وأتى إلى بيراميدز، لكنه يقدم شيء جيد وأتمنى أن أخرج منه أفضل شيء ممكن، هو من اللاعبين المهمين في الفريق مثل عبد الله السعيد".

وأردف "لم يحدث أي مشاكل مع رمضان صبحي على الإطلاق. الناس يتحدثون كثيرا وأحيانا ما يتحدثون فيه يكون غير سليم. رمضان محترف للغاية ويثبت التزامه كل يوم. أتمنى أن يبدأ في تسجيل الأهداف وينتقل لمرحلة أخرى. في الشهرين الذين قضيتهم في النادي، رأيت في رمضان لاعبا مكافحا وينفذ التعليمات".

وأكمل "تفاوضي مع الأهلي والزمالك سابقا؟ في كرة القدم هناك حديث كثير وربما هناك أشياء حقيقية وأخرى غير حقيقية، وأنا حاليا مع النادي الذي عرض علي مشروع لتحقيقه. أنا سعيد جدا في بيراميدز".

وشدد "في مصر يوجد ناديين تاريخيين مثل الأهلي والزمالك، لكن أهم شيء في كرة القدم هي الرغبة. بيراميدز ومسؤولوه ولاعبوه لديهم رغبة وهدف مصممون على تحقيقه".

وأوضح "مسؤولو بيراميدز عرضوا علي أهداف النادي بكل وضوح في كل البطولات التي نشارك فيها، الكلام سهل لكن العمل أصعب. علينا الاستفادة من كل اللاعبين الموجودين لأنهم لاعبين رائعين".

وأكمل "بيراميدز ناد جديد، ولكنه مع تحقيقه لأهدافه سيصنع جماهيرية. نفتقد ذلك في الوقت الحالي. أحيانا يضع الجماهير الضغوط على اللاعبين لكن هنا يأتي دور شخصيتهم. الأهم بالنسبة لي كمدرب كفاح اللاعبين وتقديمهم لأداء جيد".

واستدرك "نريد أن نمتع الجمهور بمبارياتنا ونصنع الجماهيرية خطوة بخطوة. نحن ناد جديد لكن لدينا رغبة في صنع شيء مميز. صناعة تاريخ لمكان عملك هو أفضل شيء يمكن للمدرب أن يحققه".

وكشف "نتمنى أن نحقق شيئا هذا العام. لدي لاعبين جيدين يسمعون كلامي بشكل جيد. يتميزون بالذكاء وتنفيذ التعليمات".

وأكمل "نستطيع تحسين بعض الأشياء في يناير، وتحقيق قفزة في أداء الفريق في الفترة المقبلة. حاليا نقيم الموقف مع النادي حول احتياجاتنا في سوق الانتقالات".

واستمر "كفريق، لدينا ثقافة الفوز، الخسارة أمام الاتحاد كانت ضربة بداية غير جيدة ولكن كان علينا النهوض سريعا. أمام الزمالك قدمنا مباراة جيدة وهذا يُظهر شخصية الفريق خاصة أمام فريق بقوة الزمالك".

وكشف "أمام الزمالك، أرى أننا خسرنا نقطتين، وأمام كليوباترا قدمنا مباراة جيدة أمام خصم صعب. هناك ضغط كبير لمباريات الدوري، واللعب كل 4 أيام يرهق اللاعبين".

وشرح "وسائل التواصل الاجتماعي تحيط باللاعبين من كل جهة، أنصح اللاعبين بالبعد عنها أحيانا ولكن هذا صعب في ظل الحياة اليومية في العصر الحالي".

وأتبع "لدينا لاعبين مهمين وجيدين. أحاول دائما أن أستمع لهم لصالح المجموعة والفريق سواء إن كان يشارك أو لا. دودو الجباس لا يشارك كثيرا ولكنه لاعب محترم وإيجابي، مثل عبد الله السعيد وفتحي ورمضان صبحي، ممتازون على المستوى الشخصي وأتحدث معهم دائما. هذه نوعية اللاعبين الذين يحملون الفريق".

وكشف "لدي 3 حراس من أفضل 6 في الدوري. كل الحراس يبذلون كل الجهد في التدريبات، للأسف يجب علي اختيار 11 لاعبا فقط، كنت أتمنى اختيار 22 لاعبا في كل مباراة".

واستمر "ليس لدي تدرج في قيمة اللاعبين، كلهم واحد بالنسبة لي، وفخور بتدريبي لـ 3 حراس مرمى كبار".

وأتم "أحمد فتحي لاعب كبير جدا في تشكيل بيراميدز وأسعى دائما للحفاظ عليه هو وكل زملائه".