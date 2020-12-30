فرج عامر لـ في الجول: نتمسك ببقاء تقنية الفيديو.. العالم يتقدم ونحن نريد العودة للخلف

يرفض فرج عامر رئيس نادي سموحة بشكل قاطع فكرة إلغاء تقنية الفيديو من الدوري المصري.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "هم يريدون إلغاء التقنية لجعل الأندية تتحمل تكلفة بقاء الفيديو في النهاية".

وواصل "نحن ندفع أموال محترفين في دوري هواة، للمرة الأولى أرى مسابقة بدون أي جوائز مالية".

وأردف "العالم يتقدم ونحن نريد العودة للخلف كيف يحدث ذلك؟".

وأتم فرج عامر حديثه "يجب أن يستمر الدوري بتقنية الفيديو فهي أصبحت جزءا أساسيا من اللعبة".

ويشهد اليوم الأربعاء اجتماع بين اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز لمناقشة دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين.

هذا بالإضافة لدراسة إجراءات القيد في شهر يناير المقبل وآخر المستجدات الخاصة بتقنية الحكم الفيديو المساعد والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وعلم FilGoal.com، أن اللجنة ستوضح للأندية عدم وجود عقد بين اتحاد الكرة، والشركة الإسبانية المنفذة للتقنية، بل خطاب إسناد.

وستعرض اللجنة الثلاثية على الأندية تقاسم تكاليف التقنية، التي وصلت إلى 4.5 مليون دولار، على 3 سنوات، في وقت كانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قد تعهدت بها قبل أن ينتهي تكليفها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطلع الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تطالب اللجنة الأندية بدفع 50% من تكاليف التقنية، متضامنة.

وتُطبق تقنية الفيديو في مصر منذ بداية الدور الثاني للموسم الماضي.