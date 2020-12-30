الأهلي لـ في الجول: متمسكون باستمرار تقنية الفيديو في الدوري

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 00:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الاتحاد السكندري

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنهم متمسكون باستمرار العمل بتقنية الفيديو في الموسم الجاري من الدوري.

وقال مرجان لـFilGoal.com: "تقنية الفيديو هامة وأحدثت الفارق في الملاعب المصرية وحققت العدالة التي تبحث عنها الأندية".

وأردف "تقنية الفيديو من الأمور الإيجابية التي لا بد من تشجيعها".

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وأكمل "المسابقة الموسم الحالي بدأت بتطبيق تقنية الفيديو ولا بد أن تستمر بها وإلا فسيحدث خللا في شروط المسابقة وهو الأمر الذي نسعى جميعا لتجنبه لضمان سلامة صحة المسابقة".

وأتم مرجان حديثه "أتوقع عدم إلغاء التقنية في النهاية".

ويشهد اليوم الأربعاء اجتماع بين اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز لمناقشة دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين.

هذا بالإضافة لدراسة إجراءات القيد في شهر يناير المقبل وآخر المستجدات الخاصة بتقنية الحكم الفيديو المساعد والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وعلم FilGoal.com، أن اللجنة ستوضح للأندية عدم وجود عقد بين اتحاد الكرة، والشركة الإسبانية المنفذة للتقنية، بل خطاب إسناد.

وستعرض اللجنة الثلاثية على الأندية تقاسم تكاليف التقنية، التي وصلت إلى 4.5 مليون دولار، على 3 سنوات، في وقت كانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قد تعهدت بها قبل أن ينتهي تكليفها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطلع الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تطالب اللجنة الأندية بدفع 50% من تكاليف التقنية، متضامنة.

وتُطبق تقنية الفيديو في مصر منذ بداية الدور الثاني للموسم الماضي.

الأهلي اتحاد الكرة في الدوري
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