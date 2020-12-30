حازم إمام: لم أتخيل أنني قادرا على اللعب في الزمالك.. وكنت أنتظر المباريات بتعليق ميمي الشربيني

كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن ذكريات انضمامه لقطاع الناشئين في القلعة البيضاء.

وقال حازم إمام خلال مقابلته مع قناة الزمالك: "عندما كنت صغيرا كنت أشعر أنني غير قادر على اللعب في الزمالك، لكن والدي أخبري أنني إذا كنت أريد لعب كرة القدم بشكل احترافي سيكون ذلك عبر القلعة البيضاء".

وأضاف "وبعدها انتقلت من نادي الصيد للزمالك مقابل 30 كرة رفقة أحمد عبد الله".

واستمر الثعلب الصغير في سرد ذكرياته مع كرة القدم قائلا: "خلال كأس العالم للقارات عام 1999 في المكسيك لم أصدق أنني ألعب في الملعب ذاته الذي كان يلعب به مارادونا خلال كأس العالم 1986".

وبسؤاله إذا كنت ستختار قدم يمنى ويسرى ورأس من نجوم الكرة المصرية رد قائلا: "القدم اليمنى ستكون لحمادة عبد اللطيف لأنه صاحب مهارة عالية للغاية، واليسرى لواحد من الثنائي محمد صبري أو عبد الستار صبري، والرأس بالتأكيد لجمال عبد الحميد".

وأشار حازم "في بداياتي مع كرة القدم كنت لا أهتم بالأرقام وتسجيل وصناعة الأهداف وكنت أحب المراوغة أكثر، لكن والدي كان يؤكد لي ضرورة أن أكون إيجابي أكثر على المرمى لأسجل الكثير من الأهداف".

دوري سيد عبد النعيم

حازم انتقل للحديث عن بطولة الدوري موسم 2002/2003 التي توج بها الزمالك على حساب الأهلي بعد خسارة الأخير أمام إنبي.

وحكى حازم "في هذه المباراة كنت أجلس على مقاعد البدلاء وأسمع لقاء الأهلي وإنبي عبر الإذاعة وعندما سجل إنبي الهدف أخبرت اللاعبين ولم يصدقوا ذلك".

وأكمل "وظللنا ننتظر حتى انتهت المباراة واحتفلنا بالدوري".

وواصل "بعد المباراة وفي لقاء صحفي وجهت الشكر لنادي إنبي بعد فوزه على الأهلي لأنه ساهم في تتويج الزمالك بلقب الدوري، وبعد فترة قابلت طه بصري رحمة الله عليه الذي كان مدرب لفريق إنبي، ووجه لي الشكر على أنني لم اتجاهل فريقه".

واستمر في استعادة ذكرياته قائلا: "كنت انتظر مباريات الزمالك التي سيعلق عليها ميمي الشربيني، وكنت أحاول تقديم أفضل أداء لي لأنني أعرف أن الصورة النهائية للمباراة عبر الشاشات ستكون رائعة بتعليق ميمي الشربيني".

وأتم حازم حديثه باختيار 4 لاعبين من زملائه في الزمالك للعب مباراة كرة قدم خماسية معهم وهم " محمد صبري وجمال حمزة وشيكابالا وخالد الغندور".