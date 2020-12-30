أشرف توفيق: دوري المرتبط خطوة أولى لحصد باقي البطولات.. وعانينا من إصابة 3 لاعبين في مركز واحد

كشف أشرف توفيق المدير الفني لسلة الأهلي صعوبة الفوز على الاتحاد السكندري والتتويج بلقب دوري سلة المرتبط.

وتعد بطولة دوري المرتبط هي أول بطولات المحلي لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بنتيجة 68 – 66 وذلك بعد خسارته في المباراة الأولى بنتيجة 81 – 71.

وقال أشرف توفيق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مررنا بظروف صعبة في ظل فيروس كورونا واللاعبون رجال والإدارة وراء الفريق".

وأضاف "الاتحاد فريق كبير ونحترمه ولديهم ثقة عالية وحققوا الانتصارات منذ فترة ولعبنا نهائي مرتين من قبل ولم نوفق وفزنا اليوم".

وأكمل "تلك الخطوة الأولى لحصد باقي البطولات، لدينا السوبر أمام الاتحاد في 8 يناير المقبل ولم نتأكد بعد هل ستقام المباراة في موعدها أما لا".

وواصل "نرجو من الله أن يعود المصابين بكورونا لنقدم أداءً أفضل من مواجهة اليوم، عانينا من إصابة 3 لاعبين في مركز واحد، مررنا بمشاكل دفاعية واستطعنا أن نوفق في الدقائق الأخيرة الـ 6 وإصرار اللاعبين وروح القميص".

وأتم "قللنا المعدل العمري للفريق ونحتاج للوقت من أجل الانسجام وتقديم أداء أفضل وهو ما يحدث الآن".

فيما قال إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي عبر أون تايم سبورتس 2: "مباراة صعبة للغاية دائما مباريات الاتحاد تنتهي في الثواني الأخيرة، الاتحاد تقدم لآخر دقيقة ونصف وكان الفارق 3 نقاط واستطعنا الفوز في آخر فرصة".

وأختتم لدينا بطولة دوري السوبر أمام الاتحاد ثم الكأس ودوري السوبر أيضا".

وتألق خلال المباراة إيهاب أمين لاعب الأهلي وساهم في عودة فريقه خلال الربع الأخير بعد تقدم الاتحاد بأكثر من 10 نقاط.

وغاب عن الأهلي في المباراة الأولى الخماسي إيهاب امين وعمرو الجندي وعمر طارق ومحمد مصطفى وعبد الفضيل إبراهيم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

قبل أن تتحول مسحة الثنائي إيهاب أمين وعمرو الجندي إلى سلبية، ويشارك في المباراة.

وبذلك يكون الأهلي حقق لقب دوري المرتبط للمرة السادسة في التاريخ. بعد التغلب على الاتحاد حامل اللقب من الموسم الماضي.