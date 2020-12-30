الرئيس التنفيذي لشركة الـ VAR: لنا مستحقات شهرين متأخرين وسعداء بدعم الاتحاد المصري مهما كانت الأسماء

كشف تامر يسري الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة لتقنية الفيديو في الدوري المصري عن عدم وجود مشكلة مع اتحاد الكرة بشأن أزمة المستحقات.

وتنوي اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة المصري، عرض بعض الأمور الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR على أندية الدوري الممتاز، في اجتماعهم.

وعلم FilGoal.com، أن اللجنة ستوضح للأندية عدم وجود عقد بين اتحاد الكرة، والشركة الإسبانية المنفذة للتقنية، بل خطاب إسناد.

وقال يسري لقناة أون تايم سبورتس 2: "حصلنا على خطاب إسناد وليس عقدا من اللجنة الخماسية، وطلبنا أن يتم توقيع العقود وقيل لنا إن الإجراءات تأخد وقتا من أجل الحصول عليها من جهات أخرى".

وأضاف "لا يوجد أي مشكلة، نعمل شهر بشهر، ولنا شهرين متأخرين وسعداء بدعم الاتحاد المصري مهما كانت الأسماء".

وأوضح "إذا لم يُوقع العقد سنواصل الدعم لكن لابد أن يكون الدعم متبادل بين الطرفين".

وأكمل "نعمل يوميا، المباراة الواحدة تكلف 3 آلاف دولار ومن حق اتحاد الكرة أن يمتلك الوحدات بعد دفع 750 ألف دولار في نهاية التعاقد".

وعن تطبيق خطوط التسلل قال: "تقنية التسلل تعمل والحكام تتأكد منها في كل مباراة، الحكم هو من يقرر متى يلعب خط التسلل أم لا من أجل أن يحافظ على سرعة اللعب".

وستعرض اللجنة الثلاثية على الأندية تقاسم تكاليف التقنية، التي وصلت إلى 4.5 مليون دولار، على 3 سنوات، في وقت كانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قد تعهدت بها قبل أن ينتهي تكليفها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطلع الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تطالب اللجنة الأندية بدفع 50% من تكاليف التقنية، متضامنة.

وتُطبق تقنية VAR في مصر منذ بداية الدور الثاني للموسم الماضي.