مصدر من الجونة لـ في الجول: لدينا عدة عروض من داخل مصر وخارجها لضم بواليا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 23:34

كتب : بسام أبو بكر

لاعبو الجونة يحتفلون بهدف والتر بواليا في الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الجونة عن وجود عدة عروض لضم والتر بواليا مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

والتر بواليا

النادي : الجونة

الجونة

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لدينا عدة عروض من أندية مصرية لضم بواليا".

وأضاف "وكذلك تلقينا عدة عروض من أندية خارج مصر لضم المهاجم الزامبي".

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وأشار "الجونة ليس النادي الذي يزايد ويتحدث عن عروض وهمية من أجل رفع سعر لاعبيه".

وأتم تصريحاته "بواليا مهاجم مميز وسندرس العروض المقدمة له وعندما نجد عرضا يناسب ما يطلبه النادي سنوافق عليه".

وتألق والتر بواليا البالغ من العمر 25 عاما مع الجونة وسجل في الدوري حتى الآن 3 أهداف يتصدر بهم ترتيب الهدافين مع محمود كهربا ومحمد شريف ثنائي الأهلي.

والتر بواليا الجونة
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