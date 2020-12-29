كرة سلة - الأهلي بطلا لدوري المرتبط بالفوز على الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 22:57

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد - كرة سلة - إيهاب أمين

فاز فريق الأهلي لكرة السلة رجال ببطولة دوري المرتبط بعد التغلب على الاتحاد السكندري.

وتعد بطولة دوري المرتبط هي أول بطولات المحلي لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بنتيجة 68 – 66 وذلك بعد خسارته في المباراة الأولى بنتيجة 81 – 71.

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ليتم حسم اللقب لصالح الأهلي بعد فوز فريق المرتبط (16 سنة) على الاتحاد في المباراتين.

وتألق خلال المباراة إيهاب أمين لاعب الأهلي وساهم في عودة فريقه خلال الربع الأخير بعد تقدم الاتحاد بأكثر من 10 نقاط.

وغاب عن الأهلي في المباراة الأولى الخماسي إيهاب امين وعمرو الجندي وعمر طارق ومحمد مصطفى وعبد الفضيل إبراهيم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

قبل أن تتحول مسحة الثنائي إيهاب أمين وعمرو الجندي إلى سلبية، ويشارك في المباراة.

وبذلك يكون الأهلي حقق لقب دوري المرتبط للمرة السادسة في التاريخ. بعد التغلب على الاتحاد حامل اللقب من الموسم الماضي.

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة دوري المرتبط
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