خبر في الجول - الإسماعيلي يتجه لاستمرار وهبة في منصب المدير الفني

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 22:04

كتب : ياسر الشريف

محمد وهبة - الإسماعيلي

تتجه النية داخل نادي الإسماعيلي للإبقاء على محمد وهبة في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.

وكان الإسماعيلي أعلن إقالة ريكاردو من منصبه وتعيين طلعت يوسف بدلا منه.

قبل أن يتراجع الطرفين عن إتمام التعاقد ويتم تعيين محمد وهبة مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت.

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وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com عن أن إدارة النادي تتجه إلى الإبقاء على محمد وهبة في منصبه.

وذلك بسبب المطالب المادية المبالغ فيها من الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني السابق للوداد المغربي.

وطلب ميجيل أنخيل 25 ألف دولار كراتب شهري للموافقة على تدريب الإسماعيلي، بالإضافة إلى راتب مساعده الذي سيحضر معه.

وهو ما تراه إدارة الإسماعيلي كثيرا للغاية، وأنه من الأفضل استمرار وهبة وتحمله مسؤولية الفريق.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة الإسماعيلي جلسة مع وهبه للتعرف على رؤيته تجاه الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق.

وقاد وهبة الإسماعيلي للفوز على أسوان بثنائية دون رد في الجولة الخامسة من الدوري.

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