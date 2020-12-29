مجاهد: توجيه الشكر لجهاز الكرة النسائية لا يعني إلغاء المنتخب

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة، أن توجيه الشكر للأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات، لا يعني إلغائهم.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية: "قرارات اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الصادرة اليوم تهدف لضبط القواعد والمعايير بالنسبة للمنتخبات الوطنية".

وأضاف "توجيه الشكر للأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني الغاء هذه المنتخبات ، كما تضمن القرار نفسه إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات وفق ارتباطاتها الرسمية ، حيث تأهل منتخب الصالات لكأس العالم ، فيما أمام منتخب الشاطئية تصفيات أفريقيا ، كما يعد منتخب النسائية فريقا واعدا".

وقال رئيس الاتحاد المصري "إعادة تشكيل هذه الأجهزة مرتبط بجدول انشطتها الرسمية لضبط قواعد العمل ووفق معايير تضمن تطوير هذه اللعبات".