انتهت في إسبانيا - برشلونة (1) (1) إيبار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة برشلونة وإيبار في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

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نهاية اللقاء

ق 90+1: ترينكاو يهدر هدف الفوز القاتل بعدما راوغ 3 مدافعين لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

ق 66: جوووووووووووول سلسلة من التمريرات لبرشلونة تصل إلى ديمبيلي الذي يسجل التعادل بتسديدة أرضية زاحفة.

ق 65: نزول ترينكاو وخروج جريزمان

ق 58: جووووووووووووول كيكي جارسيا يستغل خطئا فادحا من دفاع برشلونة ويسجل هدف التقدم للضيوف من انفراد بتير شتيجن.

ق 56: بينية من بيدري إلى ديمبيلي الذي انفرد بالحارس لكنه سدد برعونة في يد الحارس.

ق 46: عثمان ديمبيلي يشارك بدلا من سيرجينو ديست.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: تقنية الفيديو تلغي هدفا لبرايثوايت والتعادل السلبي يظل سائدا.

ق 9: مارتن برايثوايت يهدر ركلة الجزاء ويضيع الأول على برشلونة.

ق 7 : احتساب ركلة جزاء لبرشلونة عقب العودة لتقنية الفيديو.

بداية اللقاء