اتحاد الكرة يصدر قرارات جديدة في أزمة تلاعب القسم الرابع.. وعضو منطقة الإسكندرية يفسر لـ في الجول

قرر اتحاد الكرة إلغاء قرار اللجنة الخماسية السابقة، بإلغاء نتائج نادي ستيا في دورة الترقي في القسم الرابع.

وكان نادي ستيا قد تم اتهامه مع نادي دلفي، بالتلاعب في نتيجة مباراتهما الأخيرة في دورة الترقي والتي انتهت لصالح دلفي 8-2 وتسببت في صعود الأخير للدرجة الثالثة، بدلا من نادي MVP الذي اتهمهما بالتلاعب.

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وكانت اللجنة الخماسية قد قررت على إثر اتهام التلاعب تصعيد MVP للدرجة الثالثة، وبقاء دلفي في الدرجة الرابعة.

ولكن بعد القرار، تم إلغاء بقاء دلفي في الدرجة الرابعة وتصعيده للثالثة، ولكن لم تعرف منطقة الإسكندرية كيف ستطبق القرار الصادر من اتحاد الكرة بشأن نادي MVP.

حسام بشري، عضو منطقة الإسكندرية ورئيس لجنة المسابقات قال لـ FilGoal.com: "أرسلنا استفسارا لاتحاد الكرة بشأن موقف MVP، وهل سيبقى أم يهبط للقسم الرابع".

وأكمل "أما دلفي فهو رسميا في القسم الثالث، سنقوم بعمل جدول خاص له للحاق بالأندية بعد مرور 6 جولات من البطولة".

وأوضح "في حال صدور القرار بهبوط MVP سيتم إلغاء نتائجهم، بعد لعبهم لـ 3 مباريات فقط، وتأجيل 3 آخرين. في الدرجة الرابعة لم تُلعب سوى جولة وحيدة فلا مشكلة".