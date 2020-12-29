كوكا بعد العودة: كانت فترة صعبة.. شكرا لكل رسائل الدعم

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس

وصف أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، الفترة الصعبة التي مرت عليه بعد معاناته من مضاعفات الإصابة من فيروس كورونا في نوفمبر الماضي.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وكتب كوكا عبر تويتر: "تسبب الفيروس في بعض المضاعفات. لم أستطع التدريب طوال هذه الفترة".

وشدد "كانت فترة صعبة، لكن دائما أفكر أن المواقف الصعبة لا تأتي لتدميرك بل لتقويتك".

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وأوضح "لذا لا بد من الرضا بالابتلاء. كل مرة أتحدى نفسي لأعود أقوى".

وأتم "شكرا لكل رسائل الدعم".

ومن المنتظر أن يعود المهاجم للتدريبات بشكل تدريجي في الأيام المقبلة.

كوكا (27 عاما) سجّل 5 أهداف في 10 مباريات مع أولمبياكوس هذا الموسم وصنع هدفين.

أحمد حسن كوكا أولمبياكوس كورونا
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