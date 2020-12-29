كوكا بعد العودة: كانت فترة صعبة.. شكرا لكل رسائل الدعم

وصف أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، الفترة الصعبة التي مرت عليه بعد معاناته من مضاعفات الإصابة من فيروس كورونا في نوفمبر الماضي.

وكتب كوكا عبر تويتر: "تسبب الفيروس في بعض المضاعفات. لم أستطع التدريب طوال هذه الفترة".

وشدد "كانت فترة صعبة، لكن دائما أفكر أن المواقف الصعبة لا تأتي لتدميرك بل لتقويتك".

تسبب الفيروس في بعض المضاعفات ولم أستطع التدريب أو القيام بأي تمرين طوال هذه الفترة.كانت فتره صعبة جدا في حياتي ، انا دائما بفكر ان المواقف الصعبه مش عشان تدمرك بالعكس دي عشان تقويك و لازم دائما الرضا بابتلاء ربنا ، في كل مرة أتحدى نفسي لأعود أقوى ،🙏🏽🙏🏽 شكرًا لجميع رسائل الدعم❤️ pic.twitter.com/Qx8HKpksMZ — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) December 29, 2020

وأوضح "لذا لا بد من الرضا بالابتلاء. كل مرة أتحدى نفسي لأعود أقوى".

وأتم "شكرا لكل رسائل الدعم".

ومن المنتظر أن يعود المهاجم للتدريبات بشكل تدريجي في الأيام المقبلة.

كوكا (27 عاما) سجّل 5 أهداف في 10 مباريات مع أولمبياكوس هذا الموسم وصنع هدفين.