تشكيل برشلونة - ثلاثي دفاعي.. وجريزمان وبرايثوايت في الهجوم

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 19:27

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - ميسي - برشلونة - ريال سوسيداد

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة إيبار ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ويخوض الفريق الكتالوني المباراة بثلاثي في الخط الخلفي، بينما يقود الثنائي أنطوان جريزمان ومارتن برايثوايت الهجوم في غياب ليونيل ميسي.

وجاء تشكيل برشلونة:

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حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو – كليمون لونجليه – أوسكار مينجويزا

الوسط: سيرجينو ديست - ميراليم بيانيتش – بيدري – فرينكي دي يونج – فيربو جونيور

الهجوم: أنطوان جريزمان – مارتن براثيوايت

ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة وله مباراتين مؤجلتين.

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