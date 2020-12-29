تشكيل برشلونة - ثلاثي دفاعي.. وجريزمان وبرايثوايت في الهجوم
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 19:27
كتب : FilGoal
أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة إيبار ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.
ويخوض الفريق الكتالوني المباراة بثلاثي في الخط الخلفي، بينما يقود الثنائي أنطوان جريزمان ومارتن برايثوايت الهجوم في غياب ليونيل ميسي.
وجاء تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن
الدفاع: رونالد أراوخو – كليمون لونجليه – أوسكار مينجويزا
الوسط: سيرجينو ديست - ميراليم بيانيتش – بيدري – فرينكي دي يونج – فيربو جونيور
الهجوم: أنطوان جريزمان – مارتن براثيوايت
BARÇA XI#BarçaEibarDecember 29, 2020
ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة وله مباراتين مؤجلتين.
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