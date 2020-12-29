مدرب الوداد السابق يقترب من تدريب الإسماعيلي

يقترب الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي من تدريب نادي الإسماعيلي خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.

وأوضح مصدر بنادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com أن الأرجنتيني هو الأقرب لتدريب الدراويش.

ويمتلك جاموندي خبرة كبيرة في المسابقات الإفريقية إذ درب صنداونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائري وحسنية أغادير المغربي.

وكان الوداد المغربي التجربة الأخيرة للأرجنتيني وأقيل من تدريب الفريق عقب توديع دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي عقب الخسارة من الأهلي ذهابا وإيابا بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

ويتولى محمد وهبة تدريب الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل ريكاردو.

وكان النادي قد أعلن تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا لكنه رحل بعد يومين من توليه المهمة ودون قيادة الفريق في أي مباراة.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول بالدوري المصري هذا الموسم على حساب أسوان في الجولة الخامسة بنتيجة 2-0.

ورفع الإسماعيلي رصيده من النقاط إلى 6 بعد خمس جولات خاضها حقق خلالها انتصارا وحيدا و3 تعادلات وخسارة.