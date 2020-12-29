مدرب الوداد السابق يقترب من تدريب الإسماعيلي

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 19:15

كتب : ياسر الشريف

ميجيل جاموندي مدرب الوداد الجديد

يقترب الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي من تدريب نادي الإسماعيلي خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.

وأوضح مصدر بنادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com أن الأرجنتيني هو الأقرب لتدريب الدراويش.

ويمتلك جاموندي خبرة كبيرة في المسابقات الإفريقية إذ درب صنداونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائري وحسنية أغادير المغربي.

أخبار متعلقة
مدرب أسوان: لا نمتلك عناصر مثل الإسماعيلي.. الموسم الحالي من أقوى المواسم في تاريخ مصر مدرب الإسماعيلي: إدارة الفريق أصبح لديها وقت لترتيب أمورها.. فرحة جماهير النادي أهم شيء الفوز الأول للدراويش.. الإسماعيلي يهزم أسوان بثنائية سلبية مسحة فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي

وكان الوداد المغربي التجربة الأخيرة للأرجنتيني وأقيل من تدريب الفريق عقب توديع دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي عقب الخسارة من الأهلي ذهابا وإيابا بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

ويتولى محمد وهبة تدريب الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل ريكاردو.

وكان النادي قد أعلن تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا لكنه رحل بعد يومين من توليه المهمة ودون قيادة الفريق في أي مباراة.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول بالدوري المصري هذا الموسم على حساب أسوان في الجولة الخامسة بنتيجة 2-0.

ورفع الإسماعيلي رصيده من النقاط إلى 6 بعد خمس جولات خاضها حقق خلالها انتصارا وحيدا و3 تعادلات وخسارة.

ميجيل جاموندي الإسماعيلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حكاية أحمد فتوح - شبيه "طارق السعيد وأحمد رمزي" الذي انضم للزمالك مقابل 20 ألف جنيها 2 دقيقة | حكايات في الجول
مباشر في إسبانيا - إيبار في ضيافة برشلونة.. وغياب ميسي 7 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة يصدر قرارات جديدة في أزمة تلاعب القسم الرابع.. وعضو منطقة الإسكندرية يفسر لـ في الجول 11 دقيقة | مصر
مباشر – برايتون (0) - (0) أرسنال.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: أندية إنجلترا تناقش فكرة تأجيل الدوري خوفا من كورونا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صادق: ارتاح باللعب في الشوط الثاني.. وفخر الدين: تحسن الأداء يحتاج للاستمرار 20 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: مباراة توتنام وفولام مهددة بالتأجيل بسبب كورونا 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوكا بعد العودة: كانت فترة صعبة.. شكرا لكل رسائل الدعم 36 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك