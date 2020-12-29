سولاري يتولى تدريب كلوب أمريكا المكسيكي

أعلن نادي كلوب أمريكا المكسيكي تعيين الأرجنتيني سانتياجو سولاري مديرا فنيا للفريق خلفا للمكسيكي ميجيل هيريرا.

هيريرا أقيل من تدريب الفريق المُلقب بـ "النسور" عقب توديع دوري أبطال كونكاكاف من ربع النهائي منذ أيام.

وقاد هيريرا الفريق في ولايته الثانية لتحقيق لقب الدوري والكأس وكأس الأبطال.

سولاري سيخوض مهمته التدريبية بدءا من العام الجديد مع مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي لموسم 2021.

وسبق لسولاري أن لعب في الدوري المكسيكي لصفوف نادي أتلانتي بين 2009 و2010.

📝 Comunicado oficial: Club América informa la contratación de Santiago Solari como Director Técnico. #SolariEsÁguila 🦅 #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/KTZlhoAuOs — Club América (@ClubAmerica) December 29, 2020

الأرجنتيني البالغ 44 عاما سبق له تولي مهمة تدريب فريق ريال مدريد للشباب بين 2013 و2016، ثم ريال مدريد كاستيا بين 2016 و2018.

وفي موسم 2018-2019 تولى مهمة تدريب الفريق الأول لريال مدريد خلفا لجولين لوبيتيجي.

وقاد لاعب الوسط السابق الملكي في 32 مباراة فاز في 22 وخسر 8 ليرحل في مارس 2019 عن تدريب الفريق.

ويعد كلوب أمريكا الفريق الأكثر تتويجا بالألقاب في المكسيك وقارة أمريكا الشمالية، إذ يمتلك الفريق 13 لقبا للدوري و6 للكأس و7 ألقاب لدوري أبطال كونكاكاف.

وسيكون سولاري على موعد مع مواجهة خافيير أجيري المدير الفني الجديد أيضا لمونتيري -مدرب منتخب مصر السابق- في ثاني جولات مرحلة كلاوسورا في 17 يناير 2021.