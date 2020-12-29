الزمالك يواجه إنبي في بتروسبورت

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - إنبي

تلقى الزمالك إخطارا رسميا اليوم الثلاثاء بإقامة مباراة الفريق أمام إنبي في ملعب بتروسبورت بعد موافقة سلطات الأمن.

ويلتقي الزمالك مع إنبي السبت المقبل في خامس جولات الدوري.

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com موافقة سلطات الأمن على إقامة مباراة فريقه ضد الزمالك في بتروسبورت.

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وواصل "تم عقد اجتماع أمني اليوم الثلاثاء، ومن خلاله تمت الموافقة على إقامة المباراة في بتروسبورت".

وبدأ الزمالك موسمه بالفوز على المقاولون ثم التعادل مع بيراميدز تلاه الانتصار على سموحة.

فيما بدأ إنبي الموسم بالهزيمة من أسوان ثم الفوز على مصر المقاصة والتعادل مع غزل المحلة.

الزمالك إنبي في الدوري
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