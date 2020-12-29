ماركا: "يجب أن نوقع مع هداف".. رايو فاييكانو يراقب مصطفى محمد

انضم نادي رايو فاييكانو الإسباني والذي يشارك في الدرجة الثانية، إلى الأندية المهتمة بضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

ويعد ناديا جالاتا سراي التركي وسانت إيتيان الفرنسي أبرز الأندية المهتمة بضم المهاجم الدولي البالغ 23 عاما.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن فاييكانو يراقب المهاجم المصري، وأشار التقرير إلى أن الزمالك يطلب 4.5 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه.

وأضاف التقرير "رايو فاييكانو لن يقترب من الرقم المطلوب، لكنه سيبدأ محاولة ضم الجوهرة المصرية، لكي تؤتي ثمارها، فأن السعر سيكون أقل".

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية "أكبر عائق يواجه توقيع اللاعب هو التكيف مع الكرة الأوروبية، لأنه لم يلعب خارج بلاده وكذلك تختلف الثقافة واللغة والمباريات".

وينافس مصطفى محمد 3 أسماء أخرى لتدعيم هجوم فاييكانو لكن لم يذكر التقرير أسمائهم، إذ يسعى النادي لضم مهاجما وقد يضم آخر على سبيل الإعارة.

وكان ديفيد كوبينو المدير الرياضي قد كشف لصحيفة "ماركا": "من الواضح أنه في سوق الانتقالات يجب أن نوقع مع هداف، نحن سعداء باللاعبين لدينا لكننا نفتقر للاعب الذي يسجل الأهداف، سنذهب للسوق للبحث عن هذا اللاعب".

ويشارك رايو في الدرجة الثانية الإسبانية ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

وسجل الفريق 20 هدفا في الدرجة الثانية الموسم الجاري، ويتصدر الإسباني أنتونين المعار من غرناطة ترتيب هدافي الفريق برصيد 5 أهداف، ثم مواطنه أندريس مارتين برصيد 4 أهداف.

وعلم FilGoal.com أن عرض سانت إيتيان، النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.

كان مصدر مسؤول بنادي الزمالك صرح عبر FilGoal.com بأن كل العروض الخاصة بملف احتراف مصطفى محمد "شفهية".

مصطفى محمد عاد إلى الزمالك بداية الموسم الماضي بعد موسمين قضاهما معارا مع طنطا وطلائع الجيش.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.