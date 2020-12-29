اتحاد الكرة يقرر: جابر مدربا لمنتخب مواليد 2003.. ومؤمن سليمان لـ 2006

أعلن اتحاد الكرة، عن تعيين محمود جابر مدربا لمنتخب مواليد 2003، ومؤمن سليمان مدربا لمواليد 2006.

ويعاون جابر مدرب الإسماعيلي السابق، كل من كرم مرسي مدربا عاما، وحمدي حمدان مدربا، وإيهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

ومن المنتظر أن يشارك فريق 2003 في كأس العالم للشباب عام 2023 في إندونيسيا، بعد تأجيلها مؤخرا، حال تأهله.

أما مدرب الزمالك مؤمن سليمان، فيعاونه في تدريب الفريق المنتظر مشاركته في كأس العالم للناشئين في بيرو عام 2023، كل من مؤمن عبد الغفار مدربا عاما، وعصام عبده مدربا، ويوسف طاهر لحراس المرمى.

ويبدأ الجهازان الفنيان الجديدان المهمة بدءا من أول يناير، بعد استكمال الأجهزة الطبية والإدارية.

وكذلك، قررت اللجنة الثلاثية توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها.