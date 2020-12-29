اجتماع بين اتحاد الكرة ورؤساء الأندية لدراسة 4 أمور هامة
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 17:14
كتب : FilGoal
تعقد اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اجتماعا في الواحدة من ظهر غد الأربعاء مع رؤساء أندية الدوري الممتاز.
وأشارت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بيان مقتضب أن الاجتماع سيشهد دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين.
هذا بالإضافة لدراسة إجراءات القيد في شهر يناير المقبل وآخر المستجدات الخاصة بتقنية الحكم الفيديو المساعد والإجراءات الاحترازية المتبعة.
يذكر أن اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة يرأسها أحمد مجاهد مع عضويتي محمد الشواربي أحمد حسام الدين عوض.