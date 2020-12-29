مدرب أسوان: لا نمتلك عناصر مثل الإسماعيلي.. الموسم الحالي من أقوى المواسم في تاريخ مصر

قال سامي الشيشيني مدرب أسوان إن فريقه لم يحصل على ما يكفي من راحة إذ يخوض مواجهة كل 4 أيام، مشيرا إلى أن الموسم الحالي من أقوى المواسم في تاريخ الدوري المصري. وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب مواجهة الإسماعيلي.

وصرح الشيشيني قائلا: "الإسماعيلي كانت لديه رغبة في الفوز ودوافع، لديه مجموعة كبيرة جيدة من اللاعبين والأساسيين والبدلاء".

وواصل "لم أكن أعلم تلك ضربة جزاء أم لا، كانت هجمة مرتدة لنا، سبب ذلك أزمة لنا واضطررنا لفتح الخطوط أكثر للتسجيل".

وأكمل "الإسماعيلي حسم الفرص التي سنحت له، لم نر الكثير منه في الشوط الثاني بخلاف الهدف".

واستطرد "نلعب مباراة كل 4 أيام، من يحتمل خوض 5 مباريات في 16 يوما، بجانب الغيابات والقائمة محدودة".

وواصل "ستكون هناك راحة واستشفاء خلال المرحلة المقبلة".

وأتم "الموسم الحالي من أقوى المواسم في تاريخ مصر كل الفرق أقوى من بعضها البعض، نحاول الوصول لتوليفة مناسبة من أجل تحدي المرحلة المقبلة".

أسوان خسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-0، لتكون الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري المصري هذا الموسم.