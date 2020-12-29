مدرب الإسماعيلي: إدارة الفريق أصبح لديها وقت لترتيب أمورها.. فرحة جماهير النادي أهم شيء

قال محمد وهبة مدرب الإسماعيلي المؤقت إن إدارة الفريق أصبح لديها وقت لترتيب أمورها، وذلك بعد تحقيق انتصاره الأول في الدوري خلال الموسم الجاري على حساب أسوان.

وصرح وهبة عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "ما يهمني فرحة الجميع بالفوز، والنادي لديه وقت لترتيب أموره، هذا أهم شيء حدث الانتصار".

وواصل "مجموعة اللاعبين شباب وجيدين وبحاجة للوقت والعمل لكي يحققوا الأهداف، ويتم البناء بعد ذلك خلال المرحلة المقبلة عبر من سيتسلم المهمة".

وأتم "ما يهمني أن جماهيرنا في الإسماعيلية يشعرون بالسعادة".

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول بالدوري المصري هذا الموسم على حساب أسوان في الجولة الخامسة بنتيجة 2-0 يوم الثلاثاء.

ورفع الإسماعيلي رصيده من النقاط إلى 6 بعد خمس جولات خاضها حقق خلالها انتصارا وحيدا و3 تعادلات وخسارة.