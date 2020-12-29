الأهلي يعلن عبر في الجول تعيين أحمد أبو عبلة طبيب الفريق خلفا لخالد محمود

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 16:48

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي في النيجر

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن أحمد أبو عبلة أخصائي العظام سيتولى مهمة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد الحفيظ: "أحمد أبو عبلة سيكون طبيب الفريق الأول خلفا لخالد محمود".

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وأعلن الأهلي في وقت سابق خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي، قبول استقالة خالد محمود طبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة الخامسة يوم الجمعة.

وكان الأهلي قد فاز بنتيجة 4-0 ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة يوم أمس الإثنين.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 3 مواجهات.

في الدوري طبيب الأهلي
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