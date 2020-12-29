كرة يد - اتفاق مبدئي لمواجهة البرازيل وديا 9 يناير استعدادا للمونديال

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2020

كشف علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد أن هناك اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرازيلي لخوض تجربة ودية ضد مصر يوم 9 يناير.

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.

وكان منتخب مصر قد استقر على مواجهة اليابان يومي 5 و7 يناير وديا.

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ويفتتح منتخب مصر بطولة العالم يوم 13 يناير بمواجهة منتخب تشيلي.

وكان معسكر المنتخب المغلق قد انطلق السبت واستقر المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا علي ضم 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – عصام الطيار – عبد الرحمن حميد

الجناح الأيسر: عمر الوكيل – أحمد مؤمن – أحمد سيسة

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري – عمر سامي

على الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – خالد وليد – أحمد عادل – وسام نوار

المدافع الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام – إسلام حسن – أحمد خيري – سيف الدرع

المدافع الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان – مصطفى بشير – مصطفى خليل – عبد الرحمن فيصل

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة، ضد منتخبات تشيلي والسويد والتشيك.

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