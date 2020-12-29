الفوز الأول للدراويش.. الإسماعيلي يهزم أسوان بثنائية

نجح الإسماعيلي في تحقيق انتصاره الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم بالتغلب على أسوان بهدفين دون رد.

سجل فخر الدين بن يوسف هدف اللقاء الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 61 والتي تم احتسابها بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بينما أضاف محمد صادق الهدف الثاني الرائع في الدقيقة 80.

رفع الإسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط بعد مرور خمس جولات في المركز السادس مؤقتا، متفوقا بفارق الأهداف عن أسوان صاحب المركز السابع.

وبذلك خسر أسوان مباراته الثالثة على التوالي بعد السقوط أمام المصري والجونة، وحقق أسوان الفوز في أول مباراتين أمام إنبي وطلائع الجيش.

كان الشوط الأول سيئا من الناحية الفنية باستثناء مراوغة محمد عادل لدفاع أسوان في الدقيقة 17 وسددها قوية بجانب القائم الأيمن لعمر رضوان حارس مرمى أسوان.

وفي الدقيقة 23 ألغى محمد معروف حكم اللقاء هدفا لشكري نجيب مهاجم الإسماعيلي بسبب التسلل.

وفي الشوط الثاني بدأت المباراة سريعة من جانب الإسماعيلي وكاد أحمد مصطفى البديل من التسجيل مبكرا في الدقيقة 47 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لأسوان.

وفي الدقيقة 60 لجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو وتم احتساب ركلة جزاء، ونجح فخر الدين بن يوسف في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف في الدقيقة 61 على يسار عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

حاول أسوان إدراك التعادل لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 80 نجح محمد صادق في تسجيل هدف رائع بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام مصر للمقاصة يوم 3 يناير المقبل.