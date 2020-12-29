مران الزمالك - مشاركة مصطفى محمد وساسي.. وتأهيل لـ عبد الله جمعة

شارك مصطفى محمد لاعب الزمالك في مران الفريق اليوم الثلاثاء بعدما غاب عن التدريبات في الأيام الماضية بسبب آلام في الظهر وفقا لما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي.

وقال الزمالك إن مهاجمه البالغ عمره 23 عاما ظهر بشكل لائق في التدريبات وبات جاهزا للمشاركة في مباراة إنبي يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وأجرى عبد الله جمعة، المتعافي من فيروس كورونا، تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وشارك الظهير الأيسر في جزء من تدريبات الكرة لكن المدرب جايمي باتشيكو فضل عدم إكماله للمران لتفادي إصابته بالإجهاد.

وكان فرجاني ساسي حاضرا في مباراة تدريبية خلال المران شارك من بدايتها لنهايتها.

وأدى اللاعبون، الذين شاركوا منذ البداية ضد سموحة يوم الإثنين، تدريبات تأهيلية في الجيم.

واطمأن محمد أسامة طبيب الفريق على اللاعب محمد عبد الشافي الذي يجري الجزء الأخير من تدريباته التأهيلية تمهيدا للمشاركة في المران الجماعي.

وانتظم أحمد السيد، نجل نادر السيد نجم الفريق السابق، في مران الفريق بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وشارك حارس المرمى، المولود في 2003، في تدريبات الحراس مع محمد أبو جبل ومحمد عواد، بينما خضع محمود عبد الرحيم "جنش" لتدريبات خفيفة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه إنبي.

وجمع الزمالك 7 نقاط من أول 3 مواجهات في الدوري بالفوز على المقاولون العرب وسموحة والتعادل أمام بيراميدز.