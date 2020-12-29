في الدرجة الثانية - تامر مصطفى يقود كوكاكولا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 15:23

كتب : رضا السنباطي

تامر مصطفى

كشف تامر مصطفى اتفاقه مع كوكاكولا على قيادة الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

وقال تامر لـFilGoal.com:"النادي تواصل معي لأخلف محمد عبد الله الذي استقال عقب مباراة جمهورية شبين، اتفقنا على كل شيء".

ثم استدرك "لكني سأحضر التدريبات حين تتحول عينتي من إيجابية إلى سلبية".

أخبار متعلقة
الزمالك يعلن سلبية مسحة عبد الله جمعة أتليتكو مدريد يفسخ عقد دييجو كوستا إنبي لـ في الجول: الأمن وافق على إقامة مواجهة الزمالك في بتروسبورت

وأضاف "إصابتي بكورونا أبعدتني عن 3 مباريات للقناة، الجهاز المعاون قد يقود كوكاكولا أمام الزرقا".

ورحل تامر مصطفى عن فريق القناة، الذي يحتل المركز 12 في ترتيب مجموعة القاهرة بالدوري، وخلفه محمد صلاح لاعب ومدرب الزمالك السابق.

وسيقود كوكاكولا متذيل ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد 6 جولات.

وخسر كوكاكولا ضد بتروجت وزد والداخلية وجمهورية شبين، بينما حقق فوزا وحيدا كان على حساب المريخ.

تامر مصطفى كوكاكولا
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف – ماذا سيعرض اتحاد الكرة في الاجتماع مع الأندية حول تقنية الفيديو 9 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - زيدان يضم 24 لاعبا لمواجهة إلتشي.. وعودة مودريتش 21 دقيقة | الدوري الإسباني
اجتماع بين اتحاد الكرة ورؤساء الأندية لدراسة 4 أمور هامة 33 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أسوان: لا نمتلك عناصر مثل الإسماعيلي.. الموسم الحالي من أقوى المواسم في تاريخ مصر 42 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: إدارة الفريق أصبح لديها وقت لترتيب أمورها.. فرحة جماهير النادي أهم شيء 46 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن عبر في الجول تعيين أحمد أبو عبلة طبيب الفريق خلفا لخالد محمود 59 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - اتفاق مبدئي لمواجهة البرازيل وديا 9 يناير استعدادا للمونديال ساعة | رياضات أخرى
ماركا: أتليتكو مدريد يقترب من ضم ألونسو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك