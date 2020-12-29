في الدرجة الثانية - تامر مصطفى يقود كوكاكولا

كشف تامر مصطفى اتفاقه مع كوكاكولا على قيادة الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

وقال تامر لـFilGoal.com:"النادي تواصل معي لأخلف محمد عبد الله الذي استقال عقب مباراة جمهورية شبين، اتفقنا على كل شيء".

ثم استدرك "لكني سأحضر التدريبات حين تتحول عينتي من إيجابية إلى سلبية".

وأضاف "إصابتي بكورونا أبعدتني عن 3 مباريات للقناة، الجهاز المعاون قد يقود كوكاكولا أمام الزرقا".

ورحل تامر مصطفى عن فريق القناة، الذي يحتل المركز 12 في ترتيب مجموعة القاهرة بالدوري، وخلفه محمد صلاح لاعب ومدرب الزمالك السابق.

وسيقود كوكاكولا متذيل ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد 6 جولات.

وخسر كوكاكولا ضد بتروجت وزد والداخلية وجمهورية شبين، بينما حقق فوزا وحيدا كان على حساب المريخ.