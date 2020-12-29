الزمالك يعلن سلبية مسحة عبد الله جمعة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 15:08

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله جمعة - الزمالك - حرس الحدود

أعلن الزمالك اليوم الثلاثاء سلبية المسحة الطبية للاعبه عبد الله جمعة الذي أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق أن جمعة سيشارك في التدريبات بعد التأكد من جاهزيته.

وكتب الظهير الأيسر للقلعة البيضاء في تويتر منذ ساعات "الحمد لله نتيجة المسحة سلبية".

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وأصيب جمعة بكورونا قبل أكثر من شهر وهو ما حرمه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1 ضد غريمه التقليدي الأهلي.

وتعافى جمعة (24 عاما) من فيروس كورونا وعاد لتدريبات الزمالك في الأيام الماضية إلا أنه أصيب مرة أخرى بالعدوى.

ولم يشارك جمعة، لاعب إنبي والمصري السابق، في أي مباراة مع الزمالك منذ مواجهة نادي زد (مصر سابقا) في ربع نهائي كأس مصر 2019-2020.

ويقضي جمعة موسمه الرابع مع الزمالك.

وتوج الشقيق الأصغر لصالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليا والأهلي سابقا، بخمسة ألقاب مع الزمالك.

الزمالك عبد الله جمعة
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