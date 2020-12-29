إنبي لـ في الجول: الأمن وافق على إقامة مواجهة الزمالك في بتروسبورت

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 13:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

الونش - الزمالك - إنبي

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي إن الجهات الأمنية وافقت على إقامة مواجهة فريقه ضد الزمالك في استاد بتروسبورت. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد الناصر محمد: "إنبي كان قد اختار ملعب السويس لاستضافة مواجهة الزمالك".

وواصل "تم عقد اجتماع أمني اليوم الثلاثاء، ومن خلاله تمت الموافقة على إقامة المباراة في بتروسبورت".

أخبار متعلقة
الزمالك: خلال يومين سنحتفل باستمرار ساسي.. ومصطفى محمد لن يرحل إلا بشروطنا أرقام من فوز الزمالك على سموحة.. أول هدف بقميص الأبيض ونهاية سلسلة اللاهزيمة مران منفرد لـ المثلوثي وحسام عبد المجيد بعد لقاء الزمالك وسموحة

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 2-0 ضد سموحة يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر ونقطة عن الجونة صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل إنبي المركز الـ12 في جدول الترتيب بعدما خاض 3 جولات، حصد خلالها 4 نقاط.

الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصطفى محمد.. "فيرمينو" المناسب لمتطلبات بويل في سانت إيتيان 6 دقيقة | تقرير في الجول
إنبي لـ في الجول: الأمن وافق على إقامة مواجهة الزمالك في بتروسبورت 8 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله جمعة يعلن سلبية مسحته الطبية 10 دقيقة | مصر
اجتماع بين كونتي وإنتر من أجل صفقة تبادلية مع سان جيرمان 12 دقيقة | ميركاتو
دورتموند: هالاند قد يشارك ضد فولفسبورج يوم الأحد ساعة | الدوري الألماني
كرة سلة - عاصم مرعي ينضم إلى جالاتا سراي ساعة | رياضات أخرى
ليفربول يعلن تعيين أحد زملاء كلوب السابقين في دورتموند ضمن الجهاز الفني ساعة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة: لن نشتبك مع فيفا لإجراء انتخابات اتحاد الكرة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك