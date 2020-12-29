إنبي لـ في الجول: الأمن وافق على إقامة مواجهة الزمالك في بتروسبورت

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي إن الجهات الأمنية وافقت على إقامة مواجهة فريقه ضد الزمالك في استاد بتروسبورت. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد الناصر محمد: "إنبي كان قد اختار ملعب السويس لاستضافة مواجهة الزمالك".

وواصل "تم عقد اجتماع أمني اليوم الثلاثاء، ومن خلاله تمت الموافقة على إقامة المباراة في بتروسبورت".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 2-0 ضد سموحة يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر ونقطة عن الجونة صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل إنبي المركز الـ12 في جدول الترتيب بعدما خاض 3 جولات، حصد خلالها 4 نقاط.