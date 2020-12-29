عبد الله جمعة يعلن سلبية مسحته الطبية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 13:55

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

أعلن عبد الله جمعة لاعب الزمالك اليوم الثلاثاء سلبية مسحته الطبية التي خضع لها بعد إصابته مسبقا بفيروس كورونا.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وكتب الظهير الأيسر للقلعة البيضاء في تويتر "الحمد لله نتيجة المسحة سلبية".

وأصيب جمعة بكورونا قبل أكثر من شهر وهو ما حرمه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1 ضد غريمه التقليدي الأهلي.

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وتعافى جمعة (24 عاما) من فيروس كورونا وعاد لتدريبات الزمالك في الأيام الماضية إلا أنه أصيب مرة أخرى بالعدوى.

ولم يشارك جمعة، لاعب إنبي والمصري السابق، في أي مباراة مع الزمالك منذ مواجهة نادي زد (مصر سابقا) في ربع نهائي كأس مصر 2019-2020.

ويقضي جمعة موسمه الرابع مع الزمالك.

وتوج الشقيق الأصغر لصالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليا والأهلي سابقا، بخمسة ألقاب مع الزمالك.

عبد الله جمعة الزمالك
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