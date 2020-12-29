دورتموند: هالاند قد يشارك ضد فولفسبورج يوم الأحد

كشف مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند تعافي إرلينج هالاند نجم الفريق من إصابة أبعدته عن المباريات طوال شهر ديسمبر الجاري.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وقال زورك لصحيفة بيلد الألمانية:"تأهيل هالاند سار بشكل جيد".

وواصل "قد يلعب ضد فولفسبورج".

وغاب المهاجم النرويجي عن 7 مباريات لدورتموند.

وشارك في 14 مباراة في الموسم الجاري وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويستضيف دورتموند فريق فولفسبورج في الجولة 14 من الدوري الألماني.

ويحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب البطولة مبتعدا بثماني نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب.