دورتموند: هالاند قد يشارك ضد فولفسبورج يوم الأحد

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 13:02

كتب : FilGoal

هالاند

كشف مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند تعافي إرلينج هالاند نجم الفريق من إصابة أبعدته عن المباريات طوال شهر ديسمبر الجاري.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وقال زورك لصحيفة بيلد الألمانية:"تأهيل هالاند سار بشكل جيد".

وواصل "قد يلعب ضد فولفسبورج".

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وغاب المهاجم النرويجي عن 7 مباريات لدورتموند.

وشارك في 14 مباراة في الموسم الجاري وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويستضيف دورتموند فريق فولفسبورج في الجولة 14 من الدوري الألماني.

ويحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب البطولة مبتعدا بثماني نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب.

دورتموند هالاند
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