دورتموند: هالاند قد يشارك ضد فولفسبورج يوم الأحد
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 13:02
كتب : FilGoal
كشف مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند تعافي إرلينج هالاند نجم الفريق من إصابة أبعدته عن المباريات طوال شهر ديسمبر الجاري.
إيرلينج هالاند
النادي : بوروسيا دورتموند
وقال زورك لصحيفة بيلد الألمانية:"تأهيل هالاند سار بشكل جيد".
وواصل "قد يلعب ضد فولفسبورج".
وغاب المهاجم النرويجي عن 7 مباريات لدورتموند.
وشارك في 14 مباراة في الموسم الجاري وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.
ويستضيف دورتموند فريق فولفسبورج في الجولة 14 من الدوري الألماني.
ويحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب البطولة مبتعدا بثماني نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب.
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