كرة سلة - عاصم مرعي ينضم إلى جالاتا سراي

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

عاصم مرعي - كرة سلة

انضم عاصم مرعي المحترف المصري لكرة السلة إلى صفوف فريق جالاتا سراي التركي حتى نهاية الموسم.

وأعلن نادي جالاتا سراي عبر موقعه الرسمي التعاقد مع عاصم مرعي حتى نهاية الموسم مع بند التمديد عقب نهاية الموسم.

وكان مرعي قد انضم إلى صفوف ميتروبوليتانز 92 الفرنسي لمدة شهرين في أكتوبر الماضي.

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وارتبط اسم عاصم مرعي خلال الفترة الأخيرة بالعودة إلى مصر والتفاوض مع أندية الاتحاد والأهلي والزمالك.

ويملك عاصم مرعي خبرة في السلة الأوروبية إذ كان لاعبا في بامبرج الألماني الموسم الماضي، كما سبق له خوض تجربة الاحتراف في ليتوانيا وتركيا.

كرة سلة عاصم مرعي جالاتا سراي
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