وزير الرياضة: لن نشتبك مع فيفا لإجراء انتخابات اتحاد الكرة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 12:12

كتب : FilGoal

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن هناك مداولات حاليا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتحديد مصير الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة.

وأضاف صبحي عبر إذاعة أون سبورت اليوم الثلاثاء "لن نشتبك مع فيفا لإجراء الانتخابات بل لابد من إدارة الأمور بتعقل لأننا نحترم الكيانات الدولية".

وتابع "هناك مداولات مع الاتحاد الدولي لتعريفهم ببنود القانون المصري الذي ينص على إقامة الانتخابات بعد الدورة الأولمبية، يجب أن نصل لنتائج هذه المداولات قريبا".

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وتابع "مهمة اللجنة الحالية تنتهي في يناير المقبل، واعتقد أن ستة أشهر إضافية مدة ليست بالطويلة".

وأشار وزير الرياضة في ختام تصريحاته "بصدد إصدار بيان رسمي بشأن مجلس إدارة نادي الزمالك وذلك وفقا لما تسفر عنه نتائج تحقيقات النيابة العامة وجهات أخرى".

ومنعت وزارة الرياضة إجراء أي جمعيات عمومية للاتحادات الرياضية وقالت إن اتحاد الكرة القدم لن يستثنى من القرار.

ويرأس أحمد مجاهد لجنة ثلاثية تدير الاتحاد حاليا بصفة مؤقتة.

أشرف صبحي اتحاد الكرة
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