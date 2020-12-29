عبد الحفيظ: غياب كهربا عن التدريبات بسبب نزلة برد.. وتحديد موعد عودة طاهر

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 11:57

كتب : حسام نور الدين

كهربا يحتفل بهدفه في مباراة الأهلي والاتحاد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن غياب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد، بينما يعود طاهر محمد للتدريبات خلال 5 أيام.

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر موقع ناديه الرسمي: "غياب كهربا عن التدريبات الجماعية جاء بسبب تعرضه لنزلة برد".

وأضاف "اللاعب خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران وفضل الجهاز الفني إراحته".

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وأوضح "كهربا تعرض لنزلة برد عقب مباراة الاتحاد السكندري ويخضع لفحص طبي جديد غدا الأربعاء لتحديد موقفه من التدريبات".

وكان كهربا قد سجل هدفا في فوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد أمام الاتحاد السكندري ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بالتساوي مع محمد شريف.

وبالحديث عن طاهر محمد قال عبد الحفيظ: "يعود اللاعب إلى التدريبات الجماعية بعد 5 أيام".

وتابع "الآشعة التي أجراها أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع لكنه يعاني من كدمة شديدة فقط".

وأتم تصريحاته "حصل طاهر على راحة سلبية اليوم وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من غد الأربعاء ويشارك في التدريبات الجماعية بعد 5 أيام".

وغادر طاهر محمد طاهر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الضلوع.

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