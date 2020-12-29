الأهلي يعلن تعافي أفشة وربيعة من فيروس كورونا.. ومسحة جديدة للسولية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة" قد تعافى من إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19" فيما سيخضع عمرو السولية لاعب الفريق لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وصرح عبد الحفيظ: "مسحة الثنائي ربيعة وأفشة جاءت سلبية، وتعافى من فيروس كورونا".

وواصل "أفشة وربيعة سينضمان للتدريبات الجماعية للفريق بداية من يوم الغد الأربعاء، استعدادا لمواجهة وادي دجلة".

وأكمل "يجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق، مسحة طبية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية للفريق".

وغاب الثلاثي أفشة وربيعة والسولية عن مواجهات الأهلي ضد سوينيديب في دوري الأبطال والاتحاد في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.