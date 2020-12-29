الأهلي يعلن تعافي أفشة وربيعة من فيروس كورونا.. ومسحة جديدة للسولية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 11:40

كتب : FilGoal

أفشة - أحمد عادل - الأهلي - غزل المحلة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة" قد تعافى من إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19" فيما سيخضع عمرو السولية لاعب الفريق لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وصرح عبد الحفيظ: "مسحة الثنائي ربيعة وأفشة جاءت سلبية، وتعافى من فيروس كورونا".

وواصل "أفشة وربيعة سينضمان للتدريبات الجماعية للفريق بداية من يوم الغد الأربعاء، استعدادا لمواجهة وادي دجلة".

أخبار متعلقة
كرة سلة - تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط بعد الفوز على سبورتنج أرقام من فوز الأهلي على الاتحاد.. الخسارة الأكبر لحسام وهدف أول بالقميص الأحمر صنداونز يكشف لـ في الجول - لماذا أصدر بيانه عن سيرينو.. الانتقام من الأهلي وحقيقة عرض الهلال

وأكمل "يجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق، مسحة طبية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية للفريق".

وغاب الثلاثي أفشة وربيعة والسولية عن مواجهات الأهلي ضد سوينيديب في دوري الأبطال والاتحاد في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة: لن نشتبك مع فيفا لإجراء انتخابات اتحاد الكرة 3 دقيقة | مصر
عبد الحفيظ: غياب كهربا عن التدريبات بسبب نزلة برد.. وتحديد موعد عودة طاهر 18 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن تعافي أفشة وربيعة من فيروس كورونا.. ومسحة جديدة للسولية 36 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ميلان مهتم بضم ريكي بويج 41 دقيقة |
أرتيتا: تألمت وعانيت في الفترة الماضية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية - محمد صلاح مديرا فنيا لـ القناة 58 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية - بني سويف يرفض استقالة أيمن المزين ساعة | مصر
باريس سان جيرمان يعلن إقالة توماس توخيل ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك