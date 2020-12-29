سكاي: ميلان مهتم بضم ريكي بويج

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

ريكي بويج - برشلونة

يهتم نادي ميلان بضم ريكي بويج لاعب برشلونة الشاب على سبيل الإعارة في يناير.

وخرج بويج من حسابات الفريق الكتالوني بسبب عدم اعتماد رونالد كومان المدير الفني على اللاعب في خطته.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن نادي ميلان يرغب في ضم اللاعب في يناير.

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ولم يحصل بويج على وقت للعب تحت قيادة كومان، لذا يسعى للحصول على فترة إعارة في مكان آخر في يناير.

ولا يعتبر ميلان جديدا على هذا النوع من الصفقات إذ ضم بالفعل براهيم دياز على سبيل الإعارة من ريال مدريد وديوجو دالوت من مانشستر يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة لن يمانع في انتقال بويج إلى ميلان لأنه من المحتمل أن يزيد سعره في دوري صعب مثل الدوري الإيطالي إذا قرر النادي الكتالوني بيعه في النهاية.

برشلونة ميلان ريكي بويج
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