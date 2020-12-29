في الدرجة الثانية - محمد صلاح مديرا فنيا لـ القناة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 11:18

كتب : رضا السنباطي

القناة

تولى محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق القيادة الفنية لفريق القناة بعد توجيه الشكر لتامر مصطفى.

وقال محمد عناني عضو مجلس إدارة نادي القناة لـ FilGoal.com: "تم قبول استقالة تامر مصطفى المدير الفني وتوجيه الشكر له وللجهاز الفني".

وأضاف "تعرض تامر مصطفى للإصابة بفيروس كورونا وغاب عن قيادة الفريق لثلاث مباريات على التوالي بعد تأكد إيجابية عينة المدير الفني".

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وشدد "لدينا احترام كامل للجهاز الفني السابق بعد فترة عملهم مع فريق القناة".

وأتم تصريحاته "استقر مجلس الإدارة على تعيين محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق مديرا فنيا للفريق".

ويتكون الجهاز الفني من محمد صلاح مدير فني وسعيد عبد العزيز مدرب عام وعبد الشافي إبراهيم مدرب حراس مرمى وجميل فتحي مديرا للكرة.

حقق القناة فوز وحيد في القسم الثاني وخسر مرتين وتعادل ثلاث مرات.

الدرجة الثانية القناة محمد صلاح
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