في الدرجة الثانية - بني سويف يرفض استقالة أيمن المزين

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 11:12

كتب : رضا السنباطي

أيمن المزين - طنطا

تقدم أيمن المزين المدير الفني لبني سويف باستقالته من قيادة الفريق لكن مجلس الإدارة يرفض.

وقال المزين لـ FilGoal.com: "تقدمت باعتذار عن عدم الاستمرار في قيادة بني سويف بعد الفوز على طهطا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة من مجموعة الصعيد".

وتابع "تقدمت بالاستقالة من قبل ولكن مجلس الإدارة كان يرفض قراري".

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وأتم تصريحاته "استقالتي هذه المرة قرار نهائي".

ومن جانبه قال علي سليم رئيس بني سويف لـ FilGoal.com: "لم نتلق استقالة رسمية من المزين".

وشدد "لا نسعى للتغيير الفني ونسعى لتجديد الثقة في الجهاز حتى نحقق هدفنا بالصعود إلى الممتاز".

بني سويف خاض ست مباريات حقق الفوز على مركز شباب سمسطا وطهطا وتعادل أمام أسمنت أسيوط بينما خسر ضد الشرقية للدخان والمنيا وشبان قنا.

وتولى المزين قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم بعد رحيله من تدريب طنطا.

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