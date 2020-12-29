المصري لـ في الجول: لا نملك موارد مالية.. جلسة مع ماهر بشأن أموتو

كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري عن تأخر صرف رواتب العاملين في النادي لمدة 3 أشهر بسبب نقص الموارد المالية.

أوستين أموتو النادي : المصري المصري

وقال الخولي لـ FilGoal.com: "قرر مجلس الإدارة في اجتماعه تحمل صرف شهرين من مرتبات العاملين وموظفي النادي".

وأوضح "هناك تأخر في صرف الرواتب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب نقص الموارد المالية".

وأضاف الخولي "نتفاوض مع الشركة الراعية بريزنتيشن لصرف مستحقات النادي المتأخرة".

وكشف نائب المصري "لا نملك أي موارد مالية أخرى".

وأتم تصريحاته "هناك جلسة مع علي ماهر من أجل تقريب وجهات النظر مع بعض اللاعبين بينهم أوستن أموتو لأن الفريق في حاجة لجهود الجميع".

وخاض المصري 4 مباريات في الدوري هذا الموسم ويمتلك 6 نقاط من فوز وثلاثة تعادلات في المركز الرابع.