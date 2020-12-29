تقرير: هل يجتمع ميسي وسواريز مجددا؟

رحيل صديقه كان أحد أسباب سخطه على النادي، لم تعجب ليونيل ميسي طريقة خروج لويس سواريز من برشلونة، فهل تمر الأيام ويجتمعان مجددا؟

لويس سواريز النادي : أتليتكو مدريد ليونيل ميسي النادي : برشلونة

رحل سواريز (33 عاما) إلى أتليتكو مدريد، وقد يخلع ميسي أيضا القميص الأزرق والأحمر لبرشلونة بعد أشهر.

وفي 2022 قد يجتمعان مرة أخرى، لكن ليس في القارة العجوز، وإنما في أمريكا، في فريق إنتر ميامي.

وقال راديو كاتالونيا إن اللاعبين يخططان للعب معا في أمريكا، لكن ليس الآن.

فعقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة ينتهي في يونيو المقبل، وعقد سواريز مع روخيبلانكوس ممتد إلى 2022.

وأوضح ميسي في حواره مع قناة لا سيكستا أنه يرغب في تجربة اللعب في الدوري الأمريكي.

البطولة التي شهدت نجوما في كرة القدم مثل بيليه وفرانز بيكينباور وأندريا بيرلو وزلاتان إبراهيموفيتش وآخرين.

وكشف ميسي أنه لم يقرر بعد مصيره في برشلونة، هل يبقى مع الفريق أم يرحل.

وأراد ساحر الأرجنتين الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الشرط الجزائي الضخم حرمه ذلك.

شرط جزائي قيمته 700 مليون يورو.

وأوضح ميسي في حواره أنه لا ينوي الرحيل في يناير المقبل، وهو ما يعني أن برشلونة قد يفقده في الصيف المقبل دون مقابل.