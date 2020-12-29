مواعيد مباريات الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.. أسوان يواجه الإسماعيلي ومانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 10:30

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - أسوان

يواجه فريق أسوان ضيفه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء، وذلك في الثانية والنصفظهرا. ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

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ويحل أرسنال ضيفا على برايتون ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الثامنة مساء ويذاع اللقاء على قناتي "بيإن سبورتس 1 و2".

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ولفرهامبتون ضمن منافسات نفس الجولة، وذلك في العاشرة مساء، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إنسبورتس 1 و2".

ويزور فريق إيبار ملعب كامب نو لمواجهة برشلونة في الثامنة والربع مساء ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني. ويذاع اللقاءعلى قناة "بي إن سبورتس 3".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات الثلاثاء من هنا.

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