الاتحاد لـ في الجول: جراحة تجميلية في وجه حسام عاشور

كشف عمرو الأشلم طبيب الاتحاد السكندري أن حسام عاشور لاعب الفريق سيخضع لجراحة بعد إصابته في الوجه إثر اصطدام بزميله محمد عطوة.

حسام عاشور النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وأصيب عاشور (34 عاما) خلال مباراة فريقه ضد ناديه السابق الأهلي والتي حسمها الأخير بنتيجة 4-صفر يوم الإثنين في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الأشلم لـFilGoal.com:"عاشور سيجري جراحة في الوجه بعد إصابته بجرح قطعي كبير".

وأضاف "بينما عطوة أجرى جراحة بسيطة بعمل 14 غرزة فوق حاجبه، والآشعة أثبتت سلامته".

وتلقى زعيم الثغر أول هزيمة في الدوري الذي بدأه بفوز على بيراميدز وتعادل أمام سموحة.

ويحل الفريق ضيفا على طلائع الجيش يوم السبت.

ويحتل الاتحاد المركز 14 في ترتيب الدوري.