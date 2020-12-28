خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 23:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

أوضحت الأشعة التي خضع لها طاهر محمد طاهر جناح الأهلي أن إصابته ليست قوية كما بدت بل هي كدمة في الضلوع حسبما علم FilGoal.com.

وكان طاهر تعرض للإصابة في لقاء الأهلي والاتحاد السكندري والذي فاز فيه الأحمر برباعية دون رد في ملعبه في ثالث جولات الدوري.

وترك طاهر المباراة في سيارة إسعاف وذهب لإحدى المستشفيات لإجراء أشعة.

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وصنع طاهر هدف الأهلي الأول في اللقاء الذهي سجله محمود عبد المنعم "كهربا".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أكد في وقت سابق أن الإصابة لن تبعد طاهر كثيرا عن المشاركة في المباريات.

وانضم طاهر للأهلي قادما من المقاولون العرب مطلع الموسم الجاري.

طاهر محمد طاهر الأهلي
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