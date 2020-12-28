الزمالك: خلال يومين سنحتفل باستمرار ساسي.. ومصطفى محمد لن يرحل إلا بشروطنا

كشف عصام سالم مدير المنظومة الإعلامية للزمالك، أن جمهور النادي سيحتفل خلال يومين باستمرار فرجاني ساسي مع الفريق، كما شدد أن مصطفى محمد لن يرحل إلا بشروط النادي.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وقال سالم عبر أون تايم سبورتس 2: "فرجاني ساسي نجم ومطلب للعديد من الأندية العربية السعودية الإماراتي والقطرية".

وشدد "أبرز عرض موجود من الدحيل القطري، ولكن مفاوضات التجديد تسير معه بشكل طيب وخلال يومين سيتم إغلاق هذا الملف ونحتفل باستمرار فرجاني. ننتظر الحصول على بعض مستحقاتنا لتسديد مستحقاته القديمة ومقدم تعاقده".

وأكمل "تم الاتفاق على الخطوط العريضة حول استمرار أوباما وتجديده للزمالك".

وكشف "الزمالك يتفهم رغبة مصطفى محمد في الاحتراف، لكن ذلك لن يحدث إلا بشروط الزمالك مثل قيمة ضم اللاعب. من حق الزمالك أن يستثمر أفضل استثمار ممكن في أفضل مهاجم في الكرة المصرية".

وأوضح "سانت إيتيان عرض ضم مصطفى محمد مقابل 4 مليون دولار ومليون ونصف المليون دولار كإضافات، لكننا نريد أكثر من ذلك".

واستدرك "في النهاية رغبة مصطفى محمد مشروعة لكن لن تحدث إلا بالقيمة التي نريدها".

وأتم "لم يتم تحديد ملعب مواجهتنا أمام إنبي حتى الآن".

علم FilGoal.com أن عرض سانت إيتيان، النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.

مصطفى محمد عاد إلى الزمالك بداية الموسم الماضي بعد موسمين قضاهما معارا مع طنطا وطلائع الجيش.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.