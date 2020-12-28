وكيل أوباما: رفض عرضا فلكيا من التعاون.. وأيمن يونس أدار التجديد باحترافية

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 23:36

كتب : FilGoal

سموحة - الزمالك

كشف حازم فتوح وكيل أعمال يوسف إبراهيم "أوباما" رفض لاعب الزمالك لعرض من التعاون السعودي وصفه بالفلكي لاستعارته.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث وكيل أوباما لقناة "صدى البلد" قائلا: "أرسل التعاون عرضا رسميا لاستعارة أوباما وحدث ذلك في 22 ديسمبر الماضي ولكن أيمن يونس الرئيس التنفيذي للزمالك طلبه بالبقاء ووافق اللاعب على الفور لحبه للزمالك".

وأكمل "أيمن يونس شخصية احترافية وفاجأني حينما اجتمعنا معه بأنه يعرف كل شيء عن اللاعبين وأتممنا كافة المفاوضات وننتظر الاجتماع بإدارة النادي لتجديد التعاقد".

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وأردف "سنجتمع مع الإدارة في القريب العاجل".

وبسؤاله عن حقيقة ما يثار حول رغبة الأهلي في ضم أوباما قال: " أقول لكم لقد جاء له عرضا بأرقام فلكية ورفضه بعد طلب أيمن يونس، فهل ينتقل لفريق آخر؟".

وأتم "كما قلت سابقا أوباما يحب الزمالك ومشجع للنادي قبل أن يصبح لاعبا فيه وهو يريد البقاء".

وينتهي تعاقد صاحب الـ25 عاما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

أوباما الزمالك
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