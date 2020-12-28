عبد الحفيظ عن سيرينو: حال المفاوضات يتغير كثيرا.. وفترة غياب طاهر ستكون قليلة

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي الحديث عن مفاوضات ناديه مع جناح ماميلودي صنداونز جاستون سيرينو.

وقال عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب الفوز على الاتحاد السكندري برباعية دون رد في ثالث جولات الدوري: "لا أحب الحديث حول المفاوضات فهي تتغير يوميا".

وأكمل "المفاوضات تقترب وتبتعد وهناك فترة قيد في شهر يناير المقبل فأحيانا من يبتعد اليوم يقترب غدا والعكس صحيح".

واستدرك "علينا التركيز في مباريات الدوري المقبلة".

وعن فترة غياب طاهر محمد طاهر بعد خروجه مصابا من اللقاء قال: "التشخيص المبدئي يوضح إنها ستكون فترة قليلة".

أما عن الفوز على الاتحاد فقال: "فزنا لعبنا ونتيجة ومباراة الكأس بيننا مختلفة عن لقاء الدوري فالكأس له أجواء مختلفة، وهدف كهربا المبكر ساعدنا كثيرا وكان من الوارد أن تتضاعف النتيجة".

وبسؤاله عن كثرة المهاجمين في الأهلي قال: "هناك تلاحم للمواسم وكثرة البطولات والإصابات لذا يهمني أن يكون لدي قائمة كبيرة لأستمر بقوة في النصف الثاني من الموسم وفي البطولات القارية كذلك".