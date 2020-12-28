عبد الحفيظ عن سيرينو: حال المفاوضات يتغير كثيرا.. وفترة غياب طاهر ستكون قليلة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 22:55

كتب : FilGoal

جاستون سيرينو لاعب صنداونز

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي الحديث عن مفاوضات ناديه مع جناح ماميلودي صنداونز جاستون سيرينو.

وقال عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب الفوز على الاتحاد السكندري برباعية دون رد في ثالث جولات الدوري: "لا أحب الحديث حول المفاوضات فهي تتغير يوميا".

وأكمل "المفاوضات تقترب وتبتعد وهناك فترة قيد في شهر يناير المقبل فأحيانا من يبتعد اليوم يقترب غدا والعكس صحيح".

أخبار متعلقة
موسيماني: الاتحاد مثل تايسون والكرة ليست مثلما يقول إبراهيم حسن.. وهذا الوضع المثالي قبل المونديال قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك أرقام من فوز الأهلي على الاتحاد.. الخسارة الأكبر لحسام وهدف أول بالقميص الأحمر

واستدرك "علينا التركيز في مباريات الدوري المقبلة".

وعن فترة غياب طاهر محمد طاهر بعد خروجه مصابا من اللقاء قال: "التشخيص المبدئي يوضح إنها ستكون فترة قليلة".

أما عن الفوز على الاتحاد فقال: "فزنا لعبنا ونتيجة ومباراة الكأس بيننا مختلفة عن لقاء الدوري فالكأس له أجواء مختلفة، وهدف كهربا المبكر ساعدنا كثيرا وكان من الوارد أن تتضاعف النتيجة".

وبسؤاله عن كثرة المهاجمين في الأهلي قال: "هناك تلاحم للمواسم وكثرة البطولات والإصابات لذا يهمني أن يكون لدي قائمة كبيرة لأستمر بقوة في النصف الثاني من الموسم وفي البطولات القارية كذلك".

الأهلي سيرينو
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل أوباما: رفض عرضا فلكيا من التعاون.. وأيمن يونس أدار التجديد باحترافية 2 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ عن سيرينو: حال المفاوضات يتغير كثيرا.. وفترة غياب طاهر ستكون قليلة 43 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط بعد الفوز على سبورتنج 58 دقيقة | رياضات أخرى
موسيماني: الاتحاد مثل تايسون والكرة ليست مثلما يقول إبراهيم حسن.. وهذا الوضع المثالي قبل المونديال ساعة | الدوري المصري
قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك ساعة | الدوري المصري
أرقام من فوز الأهلي على الاتحاد.. الخسارة الأكبر لحسام وهدف أول بالقميص الأحمر ساعة | تقرير في الجول
أرقام من فوز الزمالك على سموحة.. أول هدف بقميص الأبيض ونهاية سلسلة اللاهزيمة ساعة | الدوري المصري
صنداونز يكشف لـ في الجول - لماذا أصدر بيانه عن سيرينو.. الانتقام من الأهلي وحقيقة عرض الهلال ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 3 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك